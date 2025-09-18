Мир
13:20, 18 сентября 2025Мир

Пропалестинские левые активисты заблокировали завод оружия во Франции

Пропалестинские активисты заблокировали оборонный завод Eurolinks в Марселе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Пропалестинские активисты заблокировали оборонный завод Eurolinks в Марселе. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщила борец за права женщин депутат левой партии «Непокорившаяся Франция» Габриэль Катала.

«Браво протестующим, в настоящее время блокирующим военный завод Eurolinks в Марселе, который продает военную технику Израилю и причастен к геноциду в Палестине», — написала политик.

На опубликованных в соцсетях видео протестующие стоят с плакатом «Закроем завод геноцида».

24 июля французский лидер Эммануэль Макрон сообщил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генассамблеи ООН в сентябре.

