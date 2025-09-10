Массовые акции протеста под лозунгом «Заблокируем все» начались во Франции. Манифестанты, недовольные экономической политикой властей и бюджетными сокращениями, перекрывают улицы, жгут мусорные баки и вступают в столкновения с полицией.
задействовали французские власти для контроля за протестными акциями
Днем ранее в Елисейском дворце сообщили, что на должность главы правительства назначен министр обороны Себастьян Лекорню. Президент Франции Эммануэль Макрон поручил новому премьеру провести консультации с представленными в парламенте политическими силами, чтобы достичь соглашений, необходимых для принятия ключевых решений в ближайшие месяцы.
Себастьян Лекорню — единственный министр, ни разу не покидавший правительство Франции с момента первого избрания Эммануэля Макрона на пост президента в 2017 году. Переживший бесчисленные перестановки и внеочередные выборы, Лекорню заслужил репутацию верного союзника главы государства. За семь лет в правительстве он успел поработать в должности министра обороны (2022-2025), министра заморских территорий (2020-2022), министра местного самоуправления (2018-2020) и государственного секретаря при министре комплексных экологических преобразований (2017-2018).
Свою политическую карьеру Лекорню начал в 19 лет, устроившись помощником депутата Национального собрания Франции. В 2009 году он стал самым молодым членом французского правительства, получив должность в аппарате министра сельского хозяйства Брюно Ле Мэра. Лекорню придерживается консервативных взглядов — ранее он был членом правоцентристской партии «Республиканцы», а к движению Макрона «Вперед, Республика!» присоединился лишь в 2017 году.
Предыдущее правительство Франции ушло в отставку
Призывы к протестам во Франции начали распространяться в социальных сетях еще в июле, после того как премьер-министр страны Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Ключевым пунктом, вызвавшим недовольство как граждан, так и оппозиционных партий в парламенте, стала заморозка на текущем уровне пенсий и социальных выплат. Свое предложение Байру объяснял рекордными объемами государственного долга Франции и необходимостью принятия мер жесткой экономии.
Долг навис над Францией как дамоклов меч
Рассчитывая заручиться поддержкой парламента для принятия законопроекта о бюджете, премьер-министр инициировал голосование о доверии правительству. Однако 8 сентября Национальное собрание Франции отправило его кабинет в отставку 364 голосами против 194. Французы встретили уход правительства Байру с воодушевлением: тысячи манифестантов на улицах Лиона, Марселя, По, Ниццы, Тулона и других городов несли плакаты и баннеры, а некоторые открывали бутылки с шампанским.
В парламенте Франции предложили объявить импичмент Макрону
Вскоре после отставки правительства Байру оппозиционная партия «Непокоренная Франция» внесла в парламент страны проект резолюции по отстранению от власти Эммануэля Макрона.
Вчера правительство Байру ушло в отставку. Макрон должен последовать за ним, поскольку на нем лежит ответственность за нестабильность во Франции
Сообщалось, что подписавшие документ 86 депутатов от левых партий, среди прочего, обвиняют президента в «нарушении конституции по нескольким пунктам», «авторитарных действиях» и «угрозе Франции».
Недовольство действиями Макрона высказали и его оппоненты из числа правых политических сил. Так, лидер парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен назвала назначение Лекорню «выстрелом последнего патрона макронизма» и заявила о необходимости проведения в стране новых парламентских выборов.
Во Франции объяснили причины и цели протестов
Продолжение массовых протестов во Франции не связано с фигурой нового премьер-министра и объясняется недовольством граждан политикой президента страны, которого считают ответственным за экономическую ситуацию в стране, считает французский политолог Оливье Гийотто.
Это не вопрос личности [нового премьер-министра], это вопрос политики [руководства страны] в целом, а она в первую очередь сосредоточена на Макроне
По его словам, назначение Лекорню не способно повлиять на политическую ситуацию в стране, а оппоненты Макрона с помощью протестов намерены добиваться отставки президента или проведения новых выборов в парламент.