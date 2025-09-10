«Макрон должен последовать за ним». Во Франции сменился премьер-министр, но протесты продолжаются. Чего добиваются французы?

Во Франции начались массовые протесты из-за недовольства политикой властей

Массовые акции протеста под лозунгом «Заблокируем все» начались во Франции. Манифестанты, недовольные экономической политикой властей и бюджетными сокращениями, перекрывают улицы, жгут мусорные баки и вступают в столкновения с полицией.

80 тысяч полицейских задействовали французские власти для контроля за протестными акциями

Фото: Manon Cruz / Reuters

Днем ранее в Елисейском дворце сообщили, что на должность главы правительства назначен министр обороны Себастьян Лекорню. Президент Франции Эммануэль Макрон поручил новому премьеру провести консультации с представленными в парламенте политическими силами, чтобы достичь соглашений, необходимых для принятия ключевых решений в ближайшие месяцы.

Кто такой Себастьян Лекорню? Себастьян Лекорню — единственный министр, ни разу не покидавший правительство Франции с момента первого избрания Эммануэля Макрона на пост президента в 2017 году. Переживший бесчисленные перестановки и внеочередные выборы, Лекорню заслужил репутацию верного союзника главы государства. За семь лет в правительстве он успел поработать в должности министра обороны (2022-2025), министра заморских территорий (2020-2022), министра местного самоуправления (2018-2020) и государственного секретаря при министре комплексных экологических преобразований (2017-2018). Свою политическую карьеру Лекорню начал в 19 лет, устроившись помощником депутата Национального собрания Франции. В 2009 году он стал самым молодым членом французского правительства, получив должность в аппарате министра сельского хозяйства Брюно Ле Мэра. Лекорню придерживается консервативных взглядов — ранее он был членом правоцентристской партии «Республиканцы», а к движению Макрона «Вперед, Республика!» присоединился лишь в 2017 году.

Себастьян Лекорню Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Предыдущее правительство Франции ушло в отставку

Призывы к протестам во Франции начали распространяться в социальных сетях еще в июле, после того как премьер-министр страны Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Ключевым пунктом, вызвавшим недовольство как граждан, так и оппозиционных партий в парламенте, стала заморозка на текущем уровне пенсий и социальных выплат. Свое предложение Байру объяснял рекордными объемами государственного долга Франции и необходимостью принятия мер жесткой экономии.

Долг навис над Францией как дамоклов меч Франсуа Байру бывший премьер-министр Франции

Рассчитывая заручиться поддержкой парламента для принятия законопроекта о бюджете, премьер-министр инициировал голосование о доверии правительству. Однако 8 сентября Национальное собрание Франции отправило его кабинет в отставку 364 голосами против 194. Французы встретили уход правительства Байру с воодушевлением: тысячи манифестантов на улицах Лиона, Марселя, По, Ниццы, Тулона и других городов несли плакаты и баннеры, а некоторые открывали бутылки с шампанским.

В парламенте Франции предложили объявить импичмент Макрону

Вскоре после отставки правительства Байру оппозиционная партия «Непокоренная Франция» внесла в парламент страны проект резолюции по отстранению от власти Эммануэля Макрона.

Вчера правительство Байру ушло в отставку. Макрон должен последовать за ним, поскольку на нем лежит ответственность за нестабильность во Франции Матильда Пано лидер парламентской фракции «Непокоренная Франция»

Сообщалось, что подписавшие документ 86 депутатов от левых партий, среди прочего, обвиняют президента в «нарушении конституции по нескольким пунктам», «авторитарных действиях» и «угрозе Франции».

Фото: Yves Herman / Reuters

Недовольство действиями Макрона высказали и его оппоненты из числа правых политических сил. Так, лидер парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен назвала назначение Лекорню «выстрелом последнего патрона макронизма» и заявила о необходимости проведения в стране новых парламентских выборов.

Во Франции объяснили причины и цели протестов

Продолжение массовых протестов во Франции не связано с фигурой нового премьер-министра и объясняется недовольством граждан политикой президента страны, которого считают ответственным за экономическую ситуацию в стране, считает французский политолог Оливье Гийотто.

Это не вопрос личности [нового премьер-министра], это вопрос политики [руководства страны] в целом, а она в первую очередь сосредоточена на Макроне Оливье Гийотто французский политолог

По его словам, назначение Лекорню не способно повлиять на политическую ситуацию в стране, а оппоненты Макрона с помощью протестов намерены добиваться отставки президента или проведения новых выборов в парламент.