Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:03, 14 января 2025Экономика

Премьер Франции рассказал о нависшем над страной дамокловом мече

Премьер-министр Байру заявил о самом большом в истории Франции госдолге
Дмитрий Воронин

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Франция за всю свою историю никогда не имела столь значительного госдолга, рассказал в парламенте страны ее новый премьер-министр Франсуа Байру. Об этом сообщает ТАСС.

«Долг навис над Францией как дамоклов меч», — заявил депутатам возглавивший правительство месяц назад 73-летний политик. Он уточнил, что задолженность росла при всех современных президентах республики.

По данным Le Monde, госдолг Франции достиг 3,3 триллиона евро, тогда как в 2003 году он составлял около триллиона.

Международное рейтинговое агентство Moody's, понизившее в конце прошлого года кредитный рейтинг Франции, оценило шансы нового кабмина обеспечить стабильное сокращение дефицита бюджета как очень низкие, отметив, что к 2027 году госдолг Франции вырастет примерно до 120 процентов ВВП по сравнению с текущими (на декабрь) 113,3 процента.

Байру стал премьером во время масштабного политического кризиса в стране. Парламент в начале декабря принял резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье, пытавшемуся принять социальные разделы госбюджета на 2025 год в обход депутатов. В результате бюджет до сих пор не принят, а Байру намеревается представить парламенту его проект до конца месяца. Пока же в стране действует специальный закон, обеспечивающий финансирование государственных программ в пределах параметров бюджета 2024 года.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Масштабный сбой произошел в работе Рунета. Что об этом известно?

      Мужчина показал нацистскую татуировку осужденным в российской колонии

      Пассажиры устроили расистский скандал в самолете, были отчитаны и попали на видео

      В российском регионе задержали подростка за покушение на депутата

      В России предложили ввести для школьников уроки по женскому и мужскому здоровью

      В США предрекли появление зенитных ракет с дальностью 1600 километров

      Названы простые способы снизить риск падения в гололед

      Экс-кандидат в мэры столицы российского региона утешила земляков после разговора о сексе

      Звезда «Братьев Блюз» заживо сгорела в пожаре

      Россиян призвали срочно зарегистрировать частные дома

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше