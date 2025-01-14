Премьер Франции рассказал о нависшем над страной дамокловом мече

Премьер-министр Байру заявил о самом большом в истории Франции госдолге

Франция за всю свою историю никогда не имела столь значительного госдолга, рассказал в парламенте страны ее новый премьер-министр Франсуа Байру. Об этом сообщает ТАСС.

«Долг навис над Францией как дамоклов меч», — заявил депутатам возглавивший правительство месяц назад 73-летний политик. Он уточнил, что задолженность росла при всех современных президентах республики.

По данным Le Monde, госдолг Франции достиг 3,3 триллиона евро, тогда как в 2003 году он составлял около триллиона.

Международное рейтинговое агентство Moody's, понизившее в конце прошлого года кредитный рейтинг Франции, оценило шансы нового кабмина обеспечить стабильное сокращение дефицита бюджета как очень низкие, отметив, что к 2027 году госдолг Франции вырастет примерно до 120 процентов ВВП по сравнению с текущими (на декабрь) 113,3 процента.

Байру стал премьером во время масштабного политического кризиса в стране. Парламент в начале декабря принял резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье, пытавшемуся принять социальные разделы госбюджета на 2025 год в обход депутатов. В результате бюджет до сих пор не принят, а Байру намеревается представить парламенту его проект до конца месяца. Пока же в стране действует специальный закон, обеспечивающий финансирование государственных программ в пределах параметров бюджета 2024 года.