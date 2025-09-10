Новый премьер Франции вступил в должность

Новый премьер-министр Франции Лекорню принял полномочия

Новый премьер-министр Франции Себастьян Лекорню принял полномочия на церемонии в Матиньонском дворце. Об этом пишет ТАСС.

Церемония вступления в должность бывшего министра вооруженных сил была «подчеркнуто краткой» на фоне идущих в стране протестов, отмечает агентство. Основное время церемонии — 45 минут — Лекорню провел за закрытыми дверями со своим предшественником на посту главы правительства Франсуа Байру.

Ранее по всей Франции начались массовые акции протеста. Люди выступили под лозунгом «Заблокируем все».