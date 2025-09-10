Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:05, 10 сентября 2025Мир

Во Франции начнутся массовые акции протеста

Во Франции начнутся протесты из-за недовольства политикой властей
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Михаил Тургиев / РИА Новости

Массовые акции протеста под лозунгом «Заблокируем все» начнутся в среду, 10 сентября, по всей Франции. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что забастовки вызваны волной недовольства населения мерами жесткой экономии, предложенными правительством.

Призывы начали распространяться в социальных сетях в июле, после того как премьер-министр страны Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год.

Ранее сообщалось, что новым премьер-министр Франции назначен министр вооруженных сил Себастьян Лекорню. 8 сентября стало известно, что правительство премьер-министра Франсуа Байру ушло в отставку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Apple представила совершенно новый iPhone 17. Какой получилась новая линейка и сколько смартфоны будут стоить в России?

    Во Франции начнутся массовые акции протеста

    Трамп сообщил о продолжении торговых переговоров с Индией

    60-летняя Элизабет Херли показала фигуру в бикини и вызвала ажиотаж в сети

    Удар Израиля по Дохе вызвал гнев советников Трампа

    Военкоры назвали возможные цели массированной атаки на Украине

    Военные Непала начали снимать проправительственные партии в столице

    Дворецкий впервые рассказал о происходившем в день смерти королевы Елизаветы II

    Раскрыта опасность популярного вируса для пожилых

    Европу и США назвали опасным местом для украинских мигрантов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости