Макрона призвали уйти и начали обратный отсчет

Пано: Обратный отсчет начался, Макрон должен уйти

Президент Франции Эммануэль Макрон должен покинуть свой пост. С таким заявлением на своей странице в социальной сети X выступила лидер парламентской фракции партии «Непокоренная Франция» Матильда Пано.

«Обратный отсчет начался. Макрон должен уйти», — написала она.

Политик напомнила, что премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал в отставку спустя меньше месяца после назначения, а менее чем за год три главы правительства «потерпели поражение».

Ранее стало известно, что новым министром обороны Франции назначен бывший министр экономики Брюно Ле Мэр. Тем временем кресло министра финансов в обновленном правительстве занял Ролан Лескюр.