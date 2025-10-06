Мир
Макрона призвали уйти и начали обратный отсчет

Пано: Обратный отсчет начался, Макрон должен уйти
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон должен покинуть свой пост. С таким заявлением на своей странице в социальной сети X выступила лидер парламентской фракции партии «Непокоренная Франция» Матильда Пано.

«Обратный отсчет начался. Макрон должен уйти», — написала она.

Политик напомнила, что премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал в отставку спустя меньше месяца после назначения, а менее чем за год три главы правительства «потерпели поражение».

Ранее стало известно, что новым министром обороны Франции назначен бывший министр экономики Брюно Ле Мэр. Тем временем кресло министра финансов в обновленном правительстве занял Ролан Лескюр.

