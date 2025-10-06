Мир
Во Франции назначили нового главу Минобороны

Reuters: Новым главой Минобороны Франции стал экс-министр экономики Ле Мэр
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Stephanie Le cocq / Reuters

Новым министром обороны Франции назначен бывший министр экономики Брюно Ле Мэр. Информацию об этом передает агентство Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.

Тем временем кресло министра финансов в обновленном правительстве занял Ролан Лескюр, ближайший союзник нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона.

По данным издания, ряд ключевых министров все так же остались на своих постах. В том числе речь идет о Жан-Ноэле Барро в МИД, Брюно Ретайо в МВД и Жеральде Дарманене в Минюсте.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон посетовал на вырождение демократии в европейских странах. По его мнению, европейцы действительно сомневаются в собственных институтах, бывших ранее гарантами демократии. Макрон заявил, что они верят в то, что правительства манипулируют ими.

