Макрон посетовал на вырождение демократии в Европе

Макрон заявил о вырождении демократии в Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Европе происходят процессы, сходные с вырождением демократии. Об этом он упомянул, выступая в Саарском университете в Германии, трансляция его выступления велась на официальной странице Елисейского дворца в социальной сети Х.

«В наших странах происходит нечто, что напоминает вырождение наших демократий», — сказал он.

Французский лидер подчеркнул, что европейцы сомневаются в собственных институтах, бывших ранее гарантами демократии. Он также отметил, что они верят в то, что правительства манипулируют ими.

Ранее президент России Владимир Путин сравнил Макрона с Наполеоном. По его словам, Макрон хочет перенести внутриполитическое напряжение на «внешний контур», чтобы французы сплотились вокруг него.