Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:49, 3 октября 2025Мир

Макрон посетовал на вырождение демократии в Европе

Макрон заявил о вырождении демократии в Европе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Европе происходят процессы, сходные с вырождением демократии. Об этом он упомянул, выступая в Саарском университете в Германии, трансляция его выступления велась на официальной странице Елисейского дворца в социальной сети Х.

«В наших странах происходит нечто, что напоминает вырождение наших демократий», — сказал он.

Французский лидер подчеркнул, что европейцы сомневаются в собственных институтах, бывших ранее гарантами демократии. Он также отметил, что они верят в то, что правительства манипулируют ими.

Ранее президент России Владимир Путин сравнил Макрона с Наполеоном. По его словам, Макрон хочет перенести внутриполитическое напряжение на «внешний контур», чтобы французы сплотились вокруг него.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Министра культуры Литвы отправили в отставку всего через неделю после назначения. Он не смог ответить на вопрос «чей Крым?»

    Российского миллиардера Сулейманова доставили в суд

    Агата Муцениеце раскрыла вес во время беременности

    Названо условие взлета мировых цен на нефть до 200 долларов

    Владельцам собак напомнили о требовании использовать намордник в ряде мест

    В Армении посадили священника за призыв к захвату власти

    Глава Минфина США накричал на премьера Украины

    Минюст признал иноагентом бывшую сотрудницу Первого канала

    Средняя максимальная ставка по вкладам упала еще сильнее

    Пушилин рассказал о сроках восстановления Артемовска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости