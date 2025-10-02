Путин сравнил Макрона с Наполеоном

Путин сравнил президента Франции Макрона с Наполеоном

Президент России Владимир Путин сравнил французского лидера Эммануэля Макрона с Наполеоном. Об этом он заявил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, Макрон хочет перенести внутриполитическое напряжение на «внешний контур», чтобы французы сплотились вокруг него.

«Возбудить какие-то другие силы, другие страны, в частности Россию, спровоцировать нас на какие-то активные действия и сказать французам: "Сплотитесь вокруг меня, я вас поведу к победе, как Наполеон"», — сказал Путин.

Ранее президент РФ рассказал о своих отношениях с Макроном. «У нас с ним на самом деле рабочие отношения добрые», — сказал он.