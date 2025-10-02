Мир
Путин рассказал о своих отношениях с Макроном

Путин назвал добрыми и рабочими свои отношения с Макроном
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон имеют добрые рабочие отношения. Об этом российский лидер заявил в ходе пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция доступна на сайте клуба.

«У нас с ним на самом деле рабочие отношения добрые», — сказал он.

При этом глава государства подчеркнул, что с удовольствием льстит президенту Франции, сравнивая его с Наполеоном Бонапартом. Он также отметил, что хорошо знает Макрона.

Ранее Владимир Путин заявил, что Европейский союз по-прежнему остается значимым цивилизационным центром, однако из-за внутренних проблем он начинает «затухать». В том числе, по его словам, размыв фундаментальных ценностей происходит из-за миграции.

