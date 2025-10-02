Путин оценил нынешнее состояние Евросоюза

Путин заявил, что ЕС начинает затухать из-за внутренних проблем

Европейский союз (ЕС) по-прежнему остается значимым цивилизационным центром, однако из-за внутренних проблем он начинает «затухать». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция доступна на сайте клуба.

«Это очень мощное объединение с большим, огромным потенциалом. Это мощный цивилизационный центр, но затухающий центр», — сказал российский лидер.

При этом Путин отметил, что в ЕС, в том числе из-за миграции, начинается размыв фундаментальных ценностей. «Так или иначе, базис такой ценностный должен оставаться. Если его нет, если он исчезает, то тогда и Европа, которую мы так все любили, она исчезает», — добавил глава государства.

Ранее президент России заявил, что в Соединенных Штатах запросы общества привели к радикальной смене политического вектора, и этот опыт может оказать заразительное влияние на страны Европы.