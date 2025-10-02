Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:42, 2 октября 2025Мир

Путин оценил нынешнее состояние Евросоюза

Путин заявил, что ЕС начинает затухать из-за внутренних проблем
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Matteo Minnella / Reuters

Европейский союз (ЕС) по-прежнему остается значимым цивилизационным центром, однако из-за внутренних проблем он начинает «затухать». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция доступна на сайте клуба.

«Это очень мощное объединение с большим, огромным потенциалом. Это мощный цивилизационный центр, но затухающий центр», — сказал российский лидер.

При этом Путин отметил, что в ЕС, в том числе из-за миграции, начинается размыв фундаментальных ценностей. «Так или иначе, базис такой ценностный должен оставаться. Если его нет, если он исчезает, то тогда и Европа, которую мы так все любили, она исчезает», — добавил глава государства.

Ранее президент России заявил, что в Соединенных Штатах запросы общества привели к радикальной смене политического вектора, и этот опыт может оказать заразительное влияние на страны Европы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У нас кратно меньше». Путин сравнил потери России и Украины и рассказал о ситуации в зоне СВО

    Путин раскрыл детали встречи с Трампом на Аляске

    Назван срок восстановления Овечкина

    Путин сравнил Макрона с Наполеоном

    Путин оценил влияние поставок Украине ракет Tomahawk на ход СВО

    Путин похвалил Трампа

    Путин порассуждал о российской экономике

    Таксист в Шереметьево сбил охранника из-за оплаты парковки

    Путин заявил об исторически низком уровне отношений России и США

    Николь Кидман разводится после 19 лет брака. Как она поделит роскошное имущество с мужем, которого заподозрили в измене?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости