Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:45, 2 октября 2025Мир

Путин сделал предупреждение Европе

Путин: Запросы общества могут оказать заразительное влияние на страны Европы
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Соединенных Штатах запросы общества привели к радикальной смене политического вектора, и этот опыт может оказать влияние на страны Европы. Об этом предупредил российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», передает ТАСС.

«Пусть руководители стран занимаются проблемами граждан, заботятся об их безопасности и качестве жизни, а не гоняются за химерами. Соединенные Штаты, где запрос людей привел к достаточно радикальной смене политического вектора, наглядный тому пример», — сказал российский лидер.

При этом глава государства подчеркнул, что пример США может быть крайне заразительным для Европы.

Ранее Путин заявил, что в нынешней ситуации в мире «ставки чрезвычайно высоки», и необходимо быть готовыми ко всему. При этом российский лидер особенно подчеркнул стремительность изменений в современном мире и нестабильность международной обстановки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин сделал предупреждение Европе

    Путин посоветовал Западу поспать

    Путин назвал «корневую первопричину» конфликта на Украине

    Путин высказался о блоковых замашках и оценил работу региональных объединений

    Собчак ответила посмеявшимся над ее фото с зарубежными звездами журналистам

    В Норвегии высказались о возможности бойкота соревнований из-за участия россиян

    Хайди Клум показала детали нового костюма на Хеллоуин со словами «это только начало»

    Путин высказался о военных противостояниях с участием России

    Путин высказался о гегемонии США и вспомнил песню группы «Любэ»

    Путин напомнил о желании ряда стран нанести стратегическое поражение России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости