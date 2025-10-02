Путин сделал предупреждение Европе

Путин: Запросы общества могут оказать заразительное влияние на страны Европы

В Соединенных Штатах запросы общества привели к радикальной смене политического вектора, и этот опыт может оказать влияние на страны Европы. Об этом предупредил российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», передает ТАСС.

«Пусть руководители стран занимаются проблемами граждан, заботятся об их безопасности и качестве жизни, а не гоняются за химерами. Соединенные Штаты, где запрос людей привел к достаточно радикальной смене политического вектора, наглядный тому пример», — сказал российский лидер.

При этом глава государства подчеркнул, что пример США может быть крайне заразительным для Европы.

Ранее Путин заявил, что в нынешней ситуации в мире «ставки чрезвычайно высоки», и необходимо быть готовыми ко всему. При этом российский лидер особенно подчеркнул стремительность изменений в современном мире и нестабильность международной обстановки.