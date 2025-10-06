Россия
Путин утвердил список сведений о ценных бумагах при проверках

Юлия Мискевич
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по противодействию коррупции касательно ценных бумаг. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Список включает 17 пунктов. Среди них — полное наименование эмитента ценных бумаг или лица, обязанного по ценным бумагам. Кроме того, в перечне его пункты «вид (наименование) и категорию (тип) ценных бумаг» и «регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска».

Ранее российский лидер поручил утвердить план развития отрасли редкоземельных металлов. Помимо этого, Путин отметил необходимость внедрения передовых технологию обогащения руды таких металлов и особое внимание обратил на стимуляцию спроса на них на новых российских производствах.

