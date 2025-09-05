Путин поручил утвердить план развития редкоземельной индустрии к ноябрю 2025-го

Президент России Владимир Путин поручил утвердить план развития отрасли редкоземельных металлов. Об этом он сообщил в входе выступления на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщает РИА Новости.

«Нужно внедрять передовые технологии обогащения руды редких и редкоземельных металлов и их обработки», — заявил глава государства. Долгосрочную стратегию развития индустрии президент поручил утвердить к ноябрю 2025 года.

Помимо этого Путин отметил необходимость внедрения передовых технологию обогащения руды таких металлов и особое внимание обратил на стимуляцию спроса на них на новых российских производствах.

Ранее президент заявил, что в России уже налажена система учета редкоземельных металлов, они могут быть извлечены и эффективно использованы по мере развития технологий. Он призвал задействовать природные ресурсы страны, которые используют в высокотехнологичных отраслях: в приборостроении, в атомных технологиях, в радиоэлектронике и прочих.