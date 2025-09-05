Путин призвал эффективно использовать редкоземельные металлы

Путин: Редкоземельные металлы могут быть извлечены и эффективно использованы

В России уже налажена система учета редкоземельных металлов, они могут быть извлечены и эффективно использованы по мере развития технологий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

В рамках пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) глава государства призвал задействовать природные ресурсы страны, которые используют в высокотехнологичных отраслях: в приборостроении, в атомных технологиях, в радиоэлектронике и прочих.

«Зачастую эти ресурсы накапливаются и в отвалах при освоении месторождений, в том числе и здесь, на Дальнем Востоке. Система учета таких запасов налажена. По мере развития технологий они могут быть извлечены и эффективно использованы. О запуске соответствующих программ говорил и в июне на Петербургском экономическом форуме», — напомнил он.

По мнению ряда экспертов, к 2030 году Россия может войти в топ-5 по выпуску редкоземельных металлов (РЗМ). Сейчас основными производителями редкоземельных металлов являются Китай, США, Мьянма, Австралия и Таиланд. Вклад России в отрасль составляет около одного процента — из-за того, что реализация обогатительных технологий в России для переработки РЗМ является нерентабельной и энергозатратной для производителей.