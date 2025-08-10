Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:16, 10 августа 2025Экономика

России спрогнозировали лидерство в одной отрасли

РИА Новости: Россия может войти в топ-5 по выпуску редкоземельных металлов
Вячеслав Агапов

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

К 2030 году Россия может войти в топ-5 по выпуску редкоземельных металлов. Лидерство в отрасли прогнозировали опрошенные РИА Новости эксперты.

Сейчас основными производителями редкоземельных металлов являются Китай, США, Мьянма, Австралия и Таиланд. Вклад России в отрасль составляет порядка процента — из-за того, что реализация обогатительных технологий в России для переработки РЗМ является нерентабельной и энергозатратной для производителей, пояснила заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.

Чтобы войти в пятерку лидеров, необходимо локализовать производства высокотехнологичной продукции, начать разработку новых типов руд и увеличить добычу, разработать технологии извлечения металлов полного цикла, создать программы господдержки и нарастить инвестиции в отрасль, а также подготовить программы поддержки производств электроники и электромобилей.

Редкоземельные металлы — ключевые компоненты для современной электроники, используются во многих высокотехнологичных отраслях. Несмотря на то, что Россия обладает одними из самых больших запасов, их добыча почти не ведется, из-за необходимых больших вложений капитала и труда.

Замглавы Минфина Алексей Сазанов допустил, что в обмен на инвестиции компаниям, которые добывают редкоземельные металлы, могут предоставить налоговые льготы. Минфин уже запросил финансово-экономические модели у предприятий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    40 лет назад на Дальнем Востоке взорвалась атомная подлодка К-431. Кто в этом виноват и что спасло мир от еще большей катастрофы?

    В России стало больше лекарств из США

    Назван кандидат на замену Станковичу в «Спартаке»

    России спрогнозировали лидерство в одной отрасли

    В двух отдаленных от Украины российских регионах объявили угрозу атаки БПЛА

    Заставивший детей умыться зеленкой за кражу российский бизнесмен высказался об инциденте

    Собака осталась без части уха после похода к московскому грумеру

    Чат-бот соцсети Трампа назвал лучшим президентом Обаму

    ВСУ впервые атаковали российский регион

    В МИД России ответили на заявления Токио об «оккупации» Курильских островов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости