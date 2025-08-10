России спрогнозировали лидерство в одной отрасли

РИА Новости: Россия может войти в топ-5 по выпуску редкоземельных металлов

К 2030 году Россия может войти в топ-5 по выпуску редкоземельных металлов. Лидерство в отрасли прогнозировали опрошенные РИА Новости эксперты.

Сейчас основными производителями редкоземельных металлов являются Китай, США, Мьянма, Австралия и Таиланд. Вклад России в отрасль составляет порядка процента — из-за того, что реализация обогатительных технологий в России для переработки РЗМ является нерентабельной и энергозатратной для производителей, пояснила заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.

Чтобы войти в пятерку лидеров, необходимо локализовать производства высокотехнологичной продукции, начать разработку новых типов руд и увеличить добычу, разработать технологии извлечения металлов полного цикла, создать программы господдержки и нарастить инвестиции в отрасль, а также подготовить программы поддержки производств электроники и электромобилей.

Редкоземельные металлы — ключевые компоненты для современной электроники, используются во многих высокотехнологичных отраслях. Несмотря на то, что Россия обладает одними из самых больших запасов, их добыча почти не ведется, из-за необходимых больших вложений капитала и труда.

Замглавы Минфина Алексей Сазанов допустил, что в обмен на инвестиции компаниям, которые добывают редкоземельные металлы, могут предоставить налоговые льготы. Минфин уже запросил финансово-экономические модели у предприятий.