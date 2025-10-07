Минобороны России заявило о взятии под контроль села Федоровка в ДНР

Российская армия взяла под контроль Федоровку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения Южной группировки войск. Кроме того, бойцы нанесли поражение трем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дроновка, Плещеевка, Северск, Закотное, Резниновка и Константиновка ДНР.

По данным Минобороны России, за сутки Киева потерял в зоне ответственности группировки до 100 военнослужащих, танк, 18 автомобилей, пять боевых бронемашин, включая бронеавтомобиль MaxxPro производства США, и четыре артиллерийских орудия. Помимо этого, уничтожены пусковая установка хорватской реактивной системы залпового огня RAK-SA-12, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2025 года под контроль Вооруженных сил России перешли 20 населенных пунктов в зоне СВО. Девять из них занято в Донецкой народной республике, восемь — в Днепропетровской области, два — в Запорожской и один — в Сумской.