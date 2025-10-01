Россия
04:21, 1 октября 2025Россия

Число перешедших под контроль ВС России населенных пунктов подсчитали

ТАСС: В сентябре под контроль ВС России перешли 20 населенных пунктов
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В сентябре 2025 года под контроль Вооруженных сил (ВС) России перешли 20 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом свидетельствует подсчет ТАСС на основе сводок Минобороны России.

Больше всего населенных пунктов (девять) перешли под контроль ВС России в Донецкой народной республике (ДНР). Кроме того, Российская армия заняла восемь населенных пунктов в Днепропетровской области, два — в Запорожской области и один — в Сумской области.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) может рухнуть на участке фронта у поселка Кировск (украинское название — Заречное) после его взятия армией России.

