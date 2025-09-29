Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:54, 29 сентября 2025Бывший СССР

В ДНР предрекли полное обрушение обороны ВСУ на одном из участков фронта

Кимаковский: После взятия Кировска оборона ВСУ на данном участке может рухнуть
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Andriy Andriyenko / Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) может рухнуть на участке фронта у поселка Кировск (украинское название — Заречное) после его взятия армией России. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«С освобождением Кировска оборона вооруженных формирований Украины на краснолиманском направлении чревата полным обрушением», — объяснил Кимаковский.

О взятии под контроль Вооруженных сил (ВС) России Кировска стало известно вечером 29 сентября. Данные об этом подтвердили в Минобороны РФ.

Ранее стали известны подробности о тяжелых боях в Харьковской области. Сообщалось, что армия России продвигается на левом берегу реки Волчья в Волчанске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине захотели закончить конфликт до конца года

    Внешность популярной в 90-х рэперши на новых фото оценили в сети фразой «что за уродство»

    Нетаньяху извинился перед Катаром

    Обнаружен простой способ защиты легких от загрязненного воздуха

    Два альпиниста сорвались со скалы на горе в России

    Россиянам назвали «средства SOS» при боли в пояснице

    В Москве вручили награды деятелям культуры

    Муж и жена нашли клад на 25 миллионов рублей во время прополки грядок в саду

    МИД Северной Кореи сделал заявление о ядерном оружии

    В ДНР предрекли полное обрушение обороны ВСУ на одном из участков фронта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости