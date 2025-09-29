В ДНР предрекли полное обрушение обороны ВСУ на одном из участков фронта

Кимаковский: После взятия Кировска оборона ВСУ на данном участке может рухнуть

Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) может рухнуть на участке фронта у поселка Кировск (украинское название — Заречное) после его взятия армией России. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«С освобождением Кировска оборона вооруженных формирований Украины на краснолиманском направлении чревата полным обрушением», — объяснил Кимаковский.

О взятии под контроль Вооруженных сил (ВС) России Кировска стало известно вечером 29 сентября. Данные об этом подтвердили в Минобороны РФ.

Ранее стали известны подробности о тяжелых боях в Харьковской области. Сообщалось, что армия России продвигается на левом берегу реки Волчья в Волчанске.