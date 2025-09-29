Российские войска взяли под контроль поселок в зоне СВО

Минобороны: ВС России взяли под контроль поселок Кировск в ДНР

Российские войска взяли под контроль поселок Кировск (украинское название — Заречное) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

На краснолиманском направлении боевые действия вели группировка войск «Запад», отметили в оборонном ведомстве.

«Освобожден населенный пункт Кировск Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении. Каких-либо других подробностей на данный момент нет.

Ранее в Минобороны России заявили, что подразделения группировки войск «Запад» использовали эффект внезапности и, сходу форсировав реку, вклинились в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кировске.