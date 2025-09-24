Россия
16:58, 24 сентября 2025Россия

Стало известно об эффекте внезапности в боях за Кировск

Минобороны России сообщило об эффекте внезапности в боях за Кировск
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Минобороны сообщило об эффекте внезапности, которые применили российские солдаты в боях за Кировск. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

«Подразделения группировки войск "Запад" использовали эффект внезапности и, сходу форсировав реку, вклинились в глубину обороны противника», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что на данный момент в городе ведется зачистка от остатков 63-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В этот же день Минобороны России сообщило, что на данный момент завершается переход Кировска под контроль российских войск. Помимо того, Вооруженные силы (ВС) России взяли 115 домов в Купянске, добавили в министерстве.

