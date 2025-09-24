Названо число взятых под контроль российскими войсками зданий в Купянске

Минобороны: Российские войска взяли под контроль 115 зданий в Купянске

Российские войска взяли под контроль 115 зданий в городе Купянске Харьковской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. В населенном пункте Купянск Харьковской области овладели 115 зданиями», — говорится в сообщении.

Помимо того, отметили в оборонном ведомстве, на данный момент завершается переход под контроль российских войск населенного пункта Кировск в Донецкой народной республике.

За сутки Вооруженные силы Украины лишились до 230 бойцов, британской боевой бронированной машины Snatch, 14 автомобилей и трех орудий полевой артиллерии.

Ранее стали известны подробности об успехах ВС России в Харьковской области. В публикации Telegram-канала «Иди и смотри» говорилось, что плацдарм на левом берегу реки Волчьей в Волчанске продолжает расширяться.