Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:00, 24 сентября 2025Россия

Названо число взятых под контроль российскими войсками зданий в Купянске

Минобороны: Российские войска взяли под контроль 115 зданий в Купянске
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска взяли под контроль 115 зданий в городе Купянске Харьковской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. В населенном пункте Купянск Харьковской области овладели 115 зданиями», — говорится в сообщении.

Помимо того, отметили в оборонном ведомстве, на данный момент завершается переход под контроль российских войск населенного пункта Кировск в Донецкой народной республике.

За сутки Вооруженные силы Украины лишились до 230 бойцов, британской боевой бронированной машины Snatch, 14 автомобилей и трех орудий полевой артиллерии.

Ранее стали известны подробности об успехах ВС России в Харьковской области. В публикации Telegram-канала «Иди и смотри» говорилось, что плацдарм на левом берегу реки Волчьей в Волчанске продолжает расширяться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина сбросила на российские объекты управляемые авиабомбы и направила катера с десантом

    Песков ответил на вопрос о целях спецоперации

    «VK Музыка» запустила новый раздел

    В Кремле пообещали ухудшение позиций Украины

    Суд приостановил производство по уголовному делу бывшего российского мэра

    Раскрыты потраченная Гуфом сумма на вечеринку в честь дня рождения

    Стал известен вердикт УЕФА по вопросу отстранения команд из Израиля

    Раскрыт план одного из кандидатов на пост генсека ООН

    Волочкова отправилась в рехаб

    В Кремле назвали цель встречи Лаврова с Рубио

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости