Стали известны новые подробности об успехах ВС России в Харьковской области

ВС РФ продолжили наступать в Харьковской области, расширять плацдарм в Волчанске
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные продолжают успешно наступать в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Плацдарм на левом берегу [реки Волчья в Волчанске] продолжает расширяться», — говорится в публикации.

Собеседник Telegram-канала вместе с тем рассказал о тяжелых боях за населенный пункт Синельниково. Он добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют беспилотники при попытках замедления продвижения армии России.

Ранее стало известно о массированном ударе по Харьковской области. Он был нанесен по Купянску, Чугуеву, Золочеву и другим населенным пунктам.

