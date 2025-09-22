Стали известны новые подробности об успехах ВС России в Харьковской области

Российские военные продолжают успешно наступать в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».
«Плацдарм на левом берегу [реки Волчья в Волчанске] продолжает расширяться», — говорится в публикации.
Собеседник Telegram-канала вместе с тем рассказал о тяжелых боях за населенный пункт Синельниково. Он добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют беспилотники при попытках замедления продвижения армии России.
Ранее стало известно о массированном ударе по Харьковской области. Он был нанесен по Купянску, Чугуеву, Золочеву и другим населенным пунктам.