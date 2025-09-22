Бывший СССР
Раскрыты цели массированного удара по Харьковской области

Российские войска нанесли массированный удар по Харьковской области
Российские войска нанесли массированный удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом в понедельник, 22 сентября, сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Удары были нанесены по Купянску, Чугуеву, Золочеву и другим населенным пунктам», — рассказал каналу местный житель. Он также отметил, что под удар попали промышленные объекты и места расположения украинских войск.

Ранее положение ВСУ в Купянске оценил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, украинские подразделения в городе защищают свои позиции.

До этого депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая предрекла украинским войскам в Купянске катастрофу. По ее словам, после падения города для ВС России откроется путь к повторному взятию всех территорий Харьковской области, оставленных в 2022 году.

