19:37, 19 сентября 2025

Зеленский высказался о сиуации в Купянске

Зеленский: ВСУ защищают позиции в Купянске
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) защищают свои позиции в Купянске Харьковской области. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский в Telegram-канале.

«И Купянск, также районы вокруг города — мы защищаем позиции. Спасибо всем бригадам. Будут и новые наши дипстрайки в ответ на то, что делает Россия», — сказал он.

Ранее украинский аналитический ресурс Deep State рассказал о продвижении российских войск у Кондрашовки, Новоселовки и Купянска. Также сообщается, что на Добропольском выступе продолжаются встречные бои.

До этого британский журналист Уоррен Торнтон заявил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отправляет бойцов на убой, пытаясь удержать Купянск. По его словам, Сырский планирует перебросить каждого десятого военнослужащего с других фронтов на оборону.

