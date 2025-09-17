Журналист Торнтон: Сырский отправляет солдат на убой ради удержания Купянска

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский отправляет бойцов на убой, пытаясь удержать Купянск в Харьковской области. Об этом сообщил британский журналист Уоррен Торнтон на своей странице в социальной сети X.

«Из двух украинских источников поступила информация о том, что некоторые украинские подразделения буквально ждет казнь через децимацию», — написал он. Как пояснил Торнтон, в Римской империи децимацию применяли как высшую меру дисциплинарного наказания, когда каждый десятый солдат легиона, участвовавший в мятеже, подвергался смертной казни.

Журналист выразил мнение, что современная версия этого наказания — это то, о чем умалчивают сейчас командиры ВСУ. Как утверждает Торнтон, Сырский планирует перебросить каждого десятого военнослужащего с других фронтов на оборону Купянска, поскольку он считает, что город нужно «удержать любой ценой».

Два анонимных источника с передовой ВСУ, с которыми журналисту удалось связаться, находятся в ярости, так как полагают, что данное решение ослабит способность украинских войск удерживать оборону, учитывая и без того непростую ситуацию.

Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что Вооруженные силы России установили контроль над окраинами Купянска. Уточнялось, что центр населенного пункта находится в «серой зоне». Там идут ожесточенные бои, рассказал источник.