Армия России взяла под контроль часть Купянска

ВС России установили контроль над окраинами Купянска

Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над окраинами Купянска в Харьковской области. Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на свой источник.

«Север и частично запад Купянска за российскими войсками», — сообщил собеседник канала. Уточняется, что центр населенного пункта находится в «серой зоне». Там идут ожесточенные бои, рассказывает источник.

Сообщается также, что ВС России и Вооруженные силы Украины активно используют беспилотники в боях за Купянск.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что Российская армия действует в Купянске осторожно, проводя наступление в городе. Кроме того, рассказывает он, ВС России учитывают присутствие в городе мирных жителей.