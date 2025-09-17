Военкор раскрыл особенности тактики российских войск при наступлении в Купянске

Военкор Поддубный: ВС России действуют в Купянске осторожно из-за мирных жителей

Российские войска действуют осторожно, проводя наступление в Купянске, и учитывают присутствие в городе мирных жителей. Особенности тактики Вооруженных сил России раскрыл в Telegram военный корреспондент Евгений Поддубный.

«Нашим "штурмам" приходится действовать крайне аккуратно, проводить тщательную разведку, а затем уже приступать к зачистке и многоэтажек, и частного сектора. (...) Тем не менее наши подразделения поступательно выдавливают противника из города», — рассказал военкор.

Он отметил, что в городе все еще остается не менее двух тысяч мирных жителей.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины покидают Купянск после неудачных контратак в попытках отразить наступление российских войск. Отмечается, что под контролем российских подразделений находится вся северная часть города.