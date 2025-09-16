Бывший СССР
Стало известно об отступлении ВСУ из Купянска

Shot: ВСУ покидают Купянск Харьковской области после неудачных контратак
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) покидают Купянск Харьковской области после неудачных контратак в попытках отразить наступление российских войск. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Штурмовые подразделения ВСУ и несколько группировок территориальной обороны спешно покинули Купянск и оттянулись на окраину тыловых позиций. Брошенные малые группы бойцов засели в подвалах многоэтажек», — пишет Telegram-канал.

Отмечается, что под контролем российских подразделений находится вся северная часть города, а ВСУ за последние две недели потеряли до 1000 человек личного состава, отражая наступление ВС России.

Ранее сообщалось, что остающиеся в Купянске Харьковской области подразделения ВСУ столкнулись с тотальным хаосом. Это следует из публикаций в украинском сегменте сети. Исходя из них, большинство отрядов «не понимают общей ситуации».

