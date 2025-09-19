Бывший СССР
На Украине рассказали о продвижении ВС России на трех направлениях

На Украине рассказали о продвижении ВС РФ под Лиманом, Купянском и Запорожьем
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись под Лиманом, Купянском и на западе Запорожской области. Об этом сообщил украинский аналитический ресурс Deep State.

Российские войска продвинулись у Кондрашевки, подошли к Новоселовке и продвинулись к Купянску. Также сообщается, что на Добропольском выступе продолжаются встречные бои.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов подтвердил наступление на Купянск. Он также отметил, что ВС России в зоне проведения специальной военной операции (СВО) наступают практически на всех направлениях.

До этого Армия России взяла под контроль часть Купянска. Стало известно, что в боях за этот населенный пункт обе армии активно используют беспилотники.

