Генштаб ВС России подтвердил наступление на Купянск

Глава Генштаба Герасимов: Группировка «Запад» развивает наступление в Купянске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Russian Defence Ministry / Global Look Press

Группировка войск «Запад» продолжает развивать наступление в районе города Купянска Харьковской области. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, передает ТАСС.

Он также отметил, что Вооруженные силы (ВС) России в зоне проведения специальной военной операции (СВО) наступают практически на всех направлениях.

Ранее сообщалось, что Российская армия установила контроль над окраинами Купянска. Уточнялось, что центр населенного пункта находится в «серой зоне». ВС России и Вооруженные силы Украины активно используют беспилотники в боях за город.

