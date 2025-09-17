Генштаб ВС России подтвердил наступление на Купянск

Глава Генштаба Герасимов: Группировка «Запад» развивает наступление в Купянске

Группировка войск «Запад» продолжает развивать наступление в районе города Купянска Харьковской области. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, передает ТАСС.

Он также отметил, что Вооруженные силы (ВС) России в зоне проведения специальной военной операции (СВО) наступают практически на всех направлениях.

Ранее сообщалось, что Российская армия установила контроль над окраинами Купянска. Уточнялось, что центр населенного пункта находится в «серой зоне». ВС России и Вооруженные силы Украины активно используют беспилотники в боях за город.