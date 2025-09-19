Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:45, 19 сентября 2025Бывший СССР

Депутат Рады предрекла катастрофу в Купянске

Депутат Рады Безуглая: В Купянске назревает катастрофа
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

В Купянске для Вооруженных сил Украины (ВСУ) назревает катастрофа. Об этом заявила депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«В Купянске назревает катастрофа, которую в течение года отсрочили, но сейчас замалчивают на уровнях принятия решений», — написала депутат.

По ее словам, после падения города для ВС России откроется путь к повторному взятию всех утерянных в 2022 году территорий Харьковской области.

Ранее британский журналист Уоррен Торнтон заявил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отправляет бойцов на убой, пытаясь удержать Купянск в Харьковской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты задуманные Зеленским тяжелые решения

    Число путешествий россиян по стране за год увеличилось в полтора раза

    Российский «Скат» получил улучшенную камеру

    Пенсионер попытался расправиться с соседом при помощи арбалета из-за ссоры

    Невозможность отказаться от укладки асфальта в плохую погоду объяснили

    Европа решила не включать в новый пакет санкций ограничения на выдачу шенгена россиянам

    Замена памятника Ленину на «петуха» разгневала российских селян

    Вещи Miu Miu за 1,4 миллиона рублей порвались в руках блогера сразу после покупки

    Невролог указала на ранние признаки болезни Альцгеймера

    На Западе раскрыли альтернативный способ вооружить Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости