Депутат Рады Безуглая: В Купянске назревает катастрофа

В Купянске для Вооруженных сил Украины (ВСУ) назревает катастрофа. Об этом заявила депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«В Купянске назревает катастрофа, которую в течение года отсрочили, но сейчас замалчивают на уровнях принятия решений», — написала депутат.

По ее словам, после падения города для ВС России откроется путь к повторному взятию всех утерянных в 2022 году территорий Харьковской области.

Ранее британский журналист Уоррен Торнтон заявил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отправляет бойцов на убой, пытаясь удержать Купянск в Харьковской области.