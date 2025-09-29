Бывший СССР
15:35, 29 сентября 2025

Стали известны подробности о тяжелых боях в Харьковской области

ВС РФ продвигаются на левом берегу реки Волчья в Волчанске, идут тяжелые бои
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ведут тяжелые бои и продвигаются в Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части продолжают расширять плацдарм на левом берегу реки Волчья [в Волчанске]», — рассказал собеседник Telegram-канала.

Уточняется, что армия России также достигает успехов в лесном массиве западнее населенного пункта Синельниково.

Ранее стало известно о ликвидации девяти офицеров НАТО в Харьковской области. Сражавшиеся на украинской стороне военнослужащие были из США, Швеции, Польши, Южной Кореи, Австралии, Франции, Италии и Нидерландов.

