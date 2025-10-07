Забота о себе
21:07, 7 октября 2025Забота о себе

Фармацевт предупредил об опасных последствиях сочетания алкоголя с одним видом лекарств

Фармацевт Джонс: Сиропы от кашля с алкоголем могут вызвать остановку дыхания
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Stefan.Simonovski / Shutterstock / Fotodom  

Клинический фармацевт Киран Джонс предупредил об опасных последствиях употребления алкоголя с популярными лекарствами от простуды. Его слова приводит Daily Mail.

Эксперт отметил, что люди не осознают опасности, которой подвергают себя, когда пьют одновременно спиртное и лекарства от простуды. Так, по его словам, сиропы от кашля, в состав которых входит декстрометорфан, в сочетании с алкоголем вызывают сонливость, головокружение, расстройство желудка, затрудненное дыхание и головную боль, в тяжелых случаях — учащенное сердцебиение, нарушение координации и даже остановку дыхания.

Джонс также призвал отказаться от алкоголя после приема жаропонижающих препаратов и любых порошков от простуды. Он предупредил, что в состав этих лекарств часто входит парацетамол, который в процессе распада образует опасный токсин. Обычно он не причиняет вреда, так как его быстро нейтрализует организм, но если в крови есть алкоголь, то печень не справляется с нагрузкой, яд начинает накапливаться в органах и разрушать их.

Фармацевт добавил, что ибупрофен и другие противовоспалительные препараты тоже нельзя считать безопасными. По его словам, они раздражают слизистую оболочку желудка и при длительном употреблении могут спровоцировать язву. Алкоголь ускоряет этот процесс и значительно увеличивает риск.

Ранее невролог Лусио Уэбра предостерег водителей от приема некоторых лекарств за рулем. По его словам, антидепрессанты, снотворные и антигистаминные препараты повышают риск ДТП.

