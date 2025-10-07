Забота о себе
11:31, 7 октября 2025Забота о себе

Водителей предостерегли от приема некоторых лекарств за рулем

Невролог Уэбра: Антидепрессанты ухудшают внимание за рулем
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Невролог Лусио Уэбра предостерег водителей от приема некоторых лекарств за рулем ради снижения риска ДТП. Его слова приводит издание Metropoles.

Уэбра посоветовал перед поездкой за рулем отказаться от приема антидепрессантов, антипсихотиков, стабилизаторов настроения, снотворных и противотревожных средств, антигистаминных препаратов, противосудорожных лекарств и мощных анальгетиков. Дело в том, что они могут вызвать сонливость, снижение концентрации внимания, рефлексов и координации движений, пояснил врач.

По его словам, даже если эти медикаменты принять на ночь, эффект от них может сохраняться и днем. Тем временем психиатр Рафаэль Боечат добавил, что перечисленные лекарства запрещается употреблять не только за рулем. Их также не стоит принимать, если человек работает с механизмами, либо его профессия предполагает сохранение равновесия. В качестве примера медик привел строительство.

Ранее невролог Юлия Варламова рассказала о неочевидных признаках хронического стресса. По ее словам, в таком состоянии зачастую появляется синдром раздраженного кишечника.

