Фигурант дела о хищении у «Ростелекома» сделал признание

ТАСС: Глава «Комплаинс софт» Менчиц готов заключить сделку со следствием

Фигурант дела о хищении у «Ростелекома» глава компании «Комплаинс софт» Антон Менчиц признал вину и готов заключить сделку со следствием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющиеся в распоряжении материалы дела.

По данным агентства, Менчиц признал вину, в содеянном раскаялся и готов возместить материальный ущерб и заключить досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой. «Он дал подробные правдивые показания, изобличающие себя и иных участников событий», — сказано в деле. Кроме того, в материалах сказано, что первый фигурант дела — директор по выделенным сетям связи ПАО «Ростелеком» Владимир Шадрин свою вину не признает. Суд арестовал его.

Ранее сообщалось, что оба мужчины подозреваются в мошенничестве с деньгами, которые выделили на закупку лицензий для программного обеспечения. Вменяемая сумма ущерба составляет свыше 180 миллионов рублей.