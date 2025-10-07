Мир
Канцлер Германии выступил с заявлением после известия о нападении на мэра города Хердекке

Мерц осудил нападение на мэра города Хердекке и призвал расследовать происшедшее
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Heiko Becker / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал ужасным преступлением нападение на бургомистра (мэра) города Хердекке Ирис Штальцер. Об этом он сообщил в соцсети X, призвав к срочному расследованию инцидента.

Политик добавил, что власти надеются на полное выздоровление политика, чье состояние оценивается как критическое.

Ранее на западе Германии напали на новоизбранного мэра города Хердекке Ирис Штальцер. По данным источников в службах безопасности, она получила множественные ножевые ранения. 57-летняя женщина была найдена возле своего дома, о происшествии правоохранительным органам сообщили ее дети. Издание также отмечает, что сына политика увели в наручниках.

Штальцер сразу оказали первую помощь и доставили в больницу. Представитель полиции заявил, что в настоящее время в округе Эннепе-Рур земли Северный Рейн — Вестфалия проводится крупная полицейская операция, однако подробностей он не сообщил.

