В Германии напали на новоизбранного мэра города

На западе Германии напали на новоизбранного мэра города Хердекке
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Leon Kuegeler / Reuters

На западе Германии напали на новоизбранного мэра города Хердекке Ирис Штальцер. Об этом сообщает Der Spiegel.

По данным источников в службах безопасности, она получила множественные ножевые ранения. 57-летняя женщина была найдена возле своего дома, о происшествии правоохранительным органам сообщили ее дети. Издание также отмечает, что сына политика увели в наручниках.

Штальцер сразу оказали первую помощь и доставили в больницу. Представитель полиции заявил, что в настоящее время в округе Эннепе-Рур земли Северный Рейн — Вестфалия проводится крупная полицейская операция, однако подробностей не сообщил.

Ранее как минимум 16 человек пострадали в результате стрельбы в австралийском Сиднее. Отмечается, что мужчина произвел от 50 до 100 беспорядочных выстрелов, в том числе по полицейским машинам. Правоохранительные органы задержали 60-летнего подозреваемого и изъяли оружие.

