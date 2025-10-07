В Германии напали на новоизбранного мэра города

На западе Германии напали на новоизбранного мэра города Хердекке

На западе Германии напали на новоизбранного мэра города Хердекке Ирис Штальцер. Об этом сообщает Der Spiegel.

По данным источников в службах безопасности, она получила множественные ножевые ранения. 57-летняя женщина была найдена возле своего дома, о происшествии правоохранительным органам сообщили ее дети. Издание также отмечает, что сына политика увели в наручниках.

Штальцер сразу оказали первую помощь и доставили в больницу. Представитель полиции заявил, что в настоящее время в округе Эннепе-Рур земли Северный Рейн — Вестфалия проводится крупная полицейская операция, однако подробностей не сообщил.

