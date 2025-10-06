В Австралии в результате стрельбы пострадали 16 человек

Как минимум 16 человек пострадали в результате стрельбы в австралийском Сиднее 5 октября. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что мужчина произвел от 50 до 100 беспорядочных выстрелов, в том числе по полицейским машинам. Правоохранительные органы задержали 60-летнего подозреваемого и изъяли оружие. По словам исполняющего обязанности помощника шерифа Стивена Пэрри, многочисленные транспортные средства и здания получили повреждения. Однако более четкая картина повреждений будет доступна при дневном свете, добавил он.

