В церкви Святых последних дней в США неизвестный открыл огонь и ранил прихожан

В пригороде города Флинт, США, произошло вооруженное нападение на церковь мормонов. Об этом со ссылкой на полицию штата Мичиган сообщает Fox 4 News.

Неизвестный открыл стрельбу в церкви Святых последних дней во время воскресной службы. Он ранил около восьми прихожан. По данным правоохранительных органов, нападавший был ликвидирован.

В настоящее время здание церкви охвачено пожаром, на видеозаписях местных жителей видны густые клубы дыма. Источники сообщили, что предполагаемый стрелок, возможно, поджег церковь. Полиция призывает избегать района происшествия в пригороде Флинта.

В августе в американской католической школе в Миннеаполисе, штат Миннесота произошла стрельба. Трагедия унесла жизни трех человек, включая самого стрелка. Огонь открыл антисемит и трансгендер (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) Робин Уэстмен.