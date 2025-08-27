Стала известна личность устроившего стрельбу в католической школе в США

KARE 11: Стрельбу в католической школе в США устроил трансгендер-антисемит

Стрельбу в католической школе в Миннеаполисе, штат Миннесота, США, устроил антисемит и трансгендер (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) Робин Уэстмен. Личность стрелка стала известна телеканалу KARE 11.

По их информации, 23-летний преступник поменял имя с Роберт на Робин после смены пола. На оружии, которое он фотографировал перед нападением, были надписи: «6 миллионов [уничтоженных в Холокосте евреев] недостаточно», «Израиль должен пасть», «убить [президента США] Дональда Трампа».

Некоторые надписи были на русском языке. По данным канала, убийца вдохновлялся Владиславом Росляковым, устроившим стрельбу в октябре 2018 года в Керченском политехническом колледже.

Стрельба в американской школе произошла 27 августа. Трагедия унесла жизни трех человек, включая самого стрелка.