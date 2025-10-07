Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:16, 7 октября 2025Из жизни

Лев сбежал от хозяина и напал на ребенка

В Таиланде лев выбрался из клетки, сбежал от хозяина и напал на ребенка
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: wirestock / Freepik

Лев, содержавшийся в частном доме в Таиланде и напал на несовершеннолетнего. Об этом сообщает Gulf Times.

Инцидент произошел в провинции Канчанабури. Хищник выбрался из клетки во время ремонта вольера и сбежал от хозяина по имени Паринью. Лев оказался на городской улице, по которой шел мальчик, возвращаясь домой после игры с друзьями. Зверь напал на ребенка и нанес ему многочисленные травмы. Однако мальчику удалось отбиться и выжить.

После происшествия льва поймали. Департамент национальных парков изъял животное и поместил его в специализированный центр содержания. Владельцу льва предъявлены обвинения в нарушении закона о защите дикой природы, ему грозит до шести месяцев тюрьмы и штраф в 50 тысяч батов (около 130 тысяч рублей). В ведомстве подчеркнули, что «содержащие диких животных должны осознавать потенциальную опасность, поскольку все звери обладают хищным инстинктом».

Материалы по теме:
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019

Когда Париинью узнал о пострадавшем ребенке, он принес извинения и пообещал компенсировать расходы на лечение. «Я шокирован произошедшим, приношу свои извинения, это был несчастный случай», — сказал мужчина.

Содержание львов в Таиланде легально — в стране зарегистрировано около 500 особей, живущих в зоопарках, кафе и частных владениях.

Ранее в Таиланде львы растерзали смотрителя зоопарка Safari World в Бангкоке. Трагическое происшествие случилось утром 10 сентября в природной зоне зоопарка, по которой посетителей возят на автомобилях.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта возможная зона поражения американских «Томагавков» в России. В нее попадают почти 2000 объектов

    Российский регион остался полностью без света после удара ВСУ

    Дачникам раскрыли секрет «бомбического» чеснока

    Врач рассказал о способе оздоровления по принципу «шесть-шесть-шесть»

    ФАС России решила проверить рост цен на бензин в трех регионах

    Раскрыты самые необычные полученные Путиным подарки на день рождения

    Премьер Индии поздравил Путина с днем рождения

    Стало известно об активизации ВСУ на границе с Курской областью

    Назван способ снизить риск инфаркта и инсульта в зрелом возрасте

    Россиян предупредили о наказании за цветы на балконах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости