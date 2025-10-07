Лев сбежал от хозяина и напал на ребенка

В Таиланде лев выбрался из клетки, сбежал от хозяина и напал на ребенка

Лев, содержавшийся в частном доме в Таиланде и напал на несовершеннолетнего. Об этом сообщает Gulf Times.

Инцидент произошел в провинции Канчанабури. Хищник выбрался из клетки во время ремонта вольера и сбежал от хозяина по имени Паринью. Лев оказался на городской улице, по которой шел мальчик, возвращаясь домой после игры с друзьями. Зверь напал на ребенка и нанес ему многочисленные травмы. Однако мальчику удалось отбиться и выжить.

После происшествия льва поймали. Департамент национальных парков изъял животное и поместил его в специализированный центр содержания. Владельцу льва предъявлены обвинения в нарушении закона о защите дикой природы, ему грозит до шести месяцев тюрьмы и штраф в 50 тысяч батов (около 130 тысяч рублей). В ведомстве подчеркнули, что «содержащие диких животных должны осознавать потенциальную опасность, поскольку все звери обладают хищным инстинктом».

Когда Париинью узнал о пострадавшем ребенке, он принес извинения и пообещал компенсировать расходы на лечение. «Я шокирован произошедшим, приношу свои извинения, это был несчастный случай», — сказал мужчина.

Содержание львов в Таиланде легально — в стране зарегистрировано около 500 особей, живущих в зоопарках, кафе и частных владениях.

Ранее в Таиланде львы растерзали смотрителя зоопарка Safari World в Бангкоке. Трагическое происшествие случилось утром 10 сентября в природной зоне зоопарка, по которой посетителей возят на автомобилях.