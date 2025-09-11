Львы 15 минут терзали смотрителя зоопарка на глазах у посетителей

Bangkok Post: В Таиланде львы растерзали смотрителя на глазах у посетителей

В Таиланде львы растерзали смотрителя зоопарка Safari World в Бангкоке. Об этом сообщает Bangkok Post.

Трагическое происшествие случилось утром 10 сентября, в природной зоне зоопарка, по которой посетителей возят на автомобилях. 58-летний смотритель Джан Рангхарасами вышел из машины, после чего на него со спины набросился лев. К расправе сразу же присоединились еще несколько диких кошек. Все это произошло на глазах у посетителей, которые сидели в автомобилях.

Львы терзали Рангхарасами около 15 минут, пока на место не подоспел его коллега Пханом Ситсенг и не отогнал их. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако спасти его медики не смогли.

Представитель Департамента охраны дикой природы заявил, что нападение произошло во время кормежки львов. «Судя по всему, один из них был в плохом настроении, и именно он затеял атаку», — предположил чиновник.

Жена Рангхарасами сказала, что была шокирована случившимся, так как он проработал в зоопарке около 20 лет и всегда соблюдал правила обращения с хищниками. По ее словам, раньше звери никогда не нападали на него.

В администрации Safari World заявили, что это первое подобное происшествие за 40 лет существования питомника. Там также пообещали позаботиться о семье Рангхарасами.

