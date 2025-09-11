Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:06, 11 сентября 2025Из жизни

Львы 15 минут терзали смотрителя зоопарка на глазах у посетителей

Bangkok Post: В Таиланде львы растерзали смотрителя на глазах у посетителей
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Andrew Wong / Reuters

В Таиланде львы растерзали смотрителя зоопарка Safari World в Бангкоке. Об этом сообщает Bangkok Post.

Трагическое происшествие случилось утром 10 сентября, в природной зоне зоопарка, по которой посетителей возят на автомобилях. 58-летний смотритель Джан Рангхарасами вышел из машины, после чего на него со спины набросился лев. К расправе сразу же присоединились еще несколько диких кошек. Все это произошло на глазах у посетителей, которые сидели в автомобилях.

Львы терзали Рангхарасами около 15 минут, пока на место не подоспел его коллега Пханом Ситсенг и не отогнал их. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако спасти его медики не смогли.

Материалы по теме:
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019

Представитель Департамента охраны дикой природы заявил, что нападение произошло во время кормежки львов. «Судя по всему, один из них был в плохом настроении, и именно он затеял атаку», — предположил чиновник.

Жена Рангхарасами сказала, что была шокирована случившимся, так как он проработал в зоопарке около 20 лет и всегда соблюдал правила обращения с хищниками. По ее словам, раньше звери никогда не нападали на него.

В администрации Safari World заявили, что это первое подобное происшествие за 40 лет существования питомника. Там также пообещали позаботиться о семье Рангхарасами.

Ранее в Мексике на ветеринара зоопарка Camino Real del Tigre внезапно напал тигр. Происшествие попало на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На залетевших в Польшу дронах заметили неочевидную деталь. О чем она говорит?

    Необходимость для России вкладываться в соседнюю республику объяснили

    Резкое снижение ключевой ставки сочли небезопасным

    В России высказались об идее снизить возраст для повышения пенсии

    Определен ключевой фактор мужского бесплодия

    Индия потребовала от России увеличить скидки на нефть

    Россиянина нашли со сломанным позвоночником после ссоры с женой

    Военный назвал значение огневого контроля трассы Херсон — Николаев

    Раскрыта программа одного из крупнейших фестивалей поп-культуры в России

    Захарова прокомментировала покушение на соратника Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости