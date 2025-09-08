Тигр напал на ветеринара в зоопарке и попал на видео

В Мексике тигр напал на ветеринара через проволочный забор

В Мексике на ветеринара зоопарка Camino Real del Tigre внезапно напал тигр. Об этом пишет El Siglo de Torreon.

Алехандра Мора собиралась провести плановый осмотр хищника, содержащегося за проволочным забором, когда тот набросился на нее. Тигр зацепился когтями за ее одежду и пытался притянуть жертву ближе к забору.

На помощь ветеринару бросилась коллега. Она отцепила когти тигра от дождевика Мора, и та смогла отбежать в сторону. Этот момент попал на видео.

Позже женщина заявила, что с ней все в порядке. По ее словам, хищнику понравилась расцветка ее дождевика, стилизованного под камуфляж, и он просто решил поиграть.

Ранее сообщалось, что в Израиле сотрудник Иерусалимского библейского зоопарка стал жертвой сбежавшего тигра. Хищник растерзал смотрителя, который в этот момент готовил для него развивающие игрушки с угощением.