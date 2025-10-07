Бывший СССР
Подполковник рассказал о продвижении российских войск в Харьковской области

Марочко: Российские военные продвинулись более чем на километр южнее Хатнего
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские военные продвинулись более чем на один километр южнее населенного пункта Хатнее в Харьковской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Он также рассказал, что Вооруженные силы России планомерно наступают в регионе. По словам отставного военного, им удалось занять до половины гектара леса северо-западнее Синельниково. Кроме того, он отметил, что в Волчанске российские войска смогли расширить зону контроля в районе реки Волчья.

«В районе Волчанских Хуторов на опорном пункте противника наши бойцы уничтожили пулеметный расчет и машину противника. На хатненском участке есть продвижение до 1 км в южном направлении от населенного пункта. После освобождения Отрадного ВС (Вооруженные силы — прим. «Ленты.ру») РФ ведут зачистку окрестностей в западном и южном направлениях», — написал Марочко.

Эксперт также сообщил, что подразделения армии России улучшили свое положение на купянском направлении. По его словам, им удалось сократить расстояние до западных окраин Купянска, заняв часть лесополосы у Степовой Новоселки, в девяти километрах восточнее города.

Ранее эксперт сообщил о формировании огневого мешка для группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом. По его словам, для этого необходимо продвижение российских военных к Отрадному в Харьковской области.

