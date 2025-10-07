Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:15, 7 октября 2025Бывший СССР

Марочко сообщил о формировании огневого мешка для группировки ВСУ под Харьковом

Эксперт Марочко: Продвижением у Отрадного ВС РФ сформируют огневой мешок для ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские бойцы в случае продвижения на юг от Отрадного Харьковской области сформируют огневой мешок для группировки ВСУ, дислоцированной на данном участке. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

«Если наши военнослужащие продвинутся с Отрадного по направлению населенного пункта Колодезное, а наши ребята, которые находятся южнее, продвинутся в северном направлении, то сформируется серьезный огневой мешок для украинских боевиков», — объяснил он.

Андрей Марочко также уточнил, что продвижение ВС РФ на данном участке и формирование огневого мешка позволит сразу освободить «огромнейший участок местности».

В начале сентября Марочко сообщил, что российские войска взяли под огневой контроль село Шандриголово на краснолиманском направлении и фактически начали создавать окружение для подразделений Вооруженных сил Украины.

Ранее стало известно, что на разбитом российскими ударами учебном полигоне Вооруженных сил Украины в Харькове могли тренировать танкистов для атак на Россию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хочу выяснить, что они с ними сделают». Трамп высказался о возможных поставках Tomahawk Украине

    Уровень дохода для оформления ипотеки в России подсчитали

    В схеме лишенного лицензии российского банка обнаружили около 700 компаний

    Обманувшие бойцов СВО в российском аэропорту попрошайки узнали свой вердикт

    Марочко сообщил о формировании огневого мешка для группировки ВСУ под Харьковом

    Обломки дронов повредили сети котельной в российском регионе

    На Западе назвали разговоры о передаче Украине ракет Tomahawk блефом

    На Украине заявили об опасных последствиях возможных поставок Tomahawk

    Порномодель-девственница назвала минимальные требования к мужчинам

    Популярная модель едва не оконфузилась на публике из-за декольте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости