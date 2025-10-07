Марочко сообщил о формировании огневого мешка для группировки ВСУ под Харьковом

Эксперт Марочко: Продвижением у Отрадного ВС РФ сформируют огневой мешок для ВСУ

Российские бойцы в случае продвижения на юг от Отрадного Харьковской области сформируют огневой мешок для группировки ВСУ, дислоцированной на данном участке. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

«Если наши военнослужащие продвинутся с Отрадного по направлению населенного пункта Колодезное, а наши ребята, которые находятся южнее, продвинутся в северном направлении, то сформируется серьезный огневой мешок для украинских боевиков», — объяснил он.

Андрей Марочко также уточнил, что продвижение ВС РФ на данном участке и формирование огневого мешка позволит сразу освободить «огромнейший участок местности».

В начале сентября Марочко сообщил, что российские войска взяли под огневой контроль село Шандриголово на краснолиманском направлении и фактически начали создавать окружение для подразделений Вооруженных сил Украины.

Ранее стало известно, что на разбитом российскими ударами учебном полигоне Вооруженных сил Украины в Харькове могли тренировать танкистов для атак на Россию.