Алехин: На разбитом полигоне ВСУ в Харькове тренировали танкистов для атак на РФ

На разбитом российскими ударами учебном полигоне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове могли тренировать танкистов для атак на Россию. Об этом заявил военный эксперт, полковник Вооруженных сил РФ в запасе Геннадий Алехин, передает aif.ru.

«В подобных учебных центрах не отрабатываются вопросы наступления, их отрабатывают в штабах группировок противника. В учебных центрах идет переформирование, боевое слаживание подразделений, доукомплектование после отловов по массовой мобилизации», — рассказал он.

По словам военного, в Харьковской области также есть как минимум несколько учебных центров украинских войск, часть из которых расположена под Чугуевым.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок раскрыл цели ночных ударов по Харькову. По его словам, российские войска поразили Харьковскую ТЭЦ-5 (Теплоэлектроцентраль) во время ночных ударов по Украине.