Военкор раскрыл цель ночных ударов по Харькову

Военкор Котенок: Российские войска ночью поразили ТЭЦ-5 на окраине Харькова

Российские войска поразили Харьковскую ТЭЦ-5 (Теплоэлектроцентраль) во время ночных ударов по Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

По его словам, ночью город подвергся мощным ударам. «Предварительно, среди пораженных целей — ТЭЦ-5 на окраине города», — написал военкор.

Он добавил, что помимо Харькова взрывы были зафиксированы в Одесской и Сумской областях Украины.

Ночью стало известно о массированном ударе российских войск по Харькову. По словам очевидцев, после серии взрывов в некоторых районах города пропало электричество.