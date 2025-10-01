Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:22, 1 октября 2025Бывший СССР

Военкор раскрыл цель ночных ударов по Харькову

Военкор Котенок: Российские войска ночью поразили ТЭЦ-5 на окраине Харькова
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские войска поразили Харьковскую ТЭЦ-5 (Теплоэлектроцентраль) во время ночных ударов по Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

По его словам, ночью город подвергся мощным ударам. «Предварительно, среди пораженных целей — ТЭЦ-5 на окраине города», — написал военкор.

Он добавил, что помимо Харькова взрывы были зафиксированы в Одесской и Сумской областях Украины.

Ночью стало известно о массированном ударе российских войск по Харькову. По словам очевидцев, после серии взрывов в некоторых районах города пропало электричество.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Грузии рассказал о войне с Россией после слов поддержки Украине

    На Кольцевой ветке московского метро остановили движение

    Рита Дакота показала лицо со швами после новой пластики

    Армия России уничтожила «Искандером» десятки груженных беспилотниками фур ВСУ

    Кремль прокомментировал провокации Европы в Балтийском море

    Презервативы с кокаином в теле бразильского трансвестита привлекли российских таможенников

    В Минобороны России раскрыли пораженные ударами ракет и дронов объекты Украины

    Статусом добровольца СВО захотели наделить еще одну категорию россиян

    Отправившиеся мстить российские военные наткнулись на командный пункт и сорвали планы ВСУ

    Том Холланд назвал звезду «Эйфории» невестой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости