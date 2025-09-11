Бывший СССР
Российские войска начали окружение подразделений ВСУ на краснолиманском направлении

Марочко: ВС РФ взяли под огневой контроль Шандриголово и начали окружение ВСУ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска взяли под огневой контроль село Шандриголово на краснолиманском направлении СВО и фактически начали создавать окружение для подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в беседе с РИА Новости сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

«Совокупность действий наших войск ведет к формированию огневого мешка северо-восточнее Шандриголово, где в окружение могут попасть порядка двух взводов личного состава вооруженных формирований Украины», — рассказал экс-военный.

Он отметил, что украинские военные оказались скованы по берегу реки Нитриус в результате продвижения российских войск в районе села Среднее.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что Вооруженные силы России ведут бои в высотной застройке в Красноармейске. Он также прокомментировал наступление ВС России в районе выступа у подконтрольного Киеву Доброполья, назвав его полезным и значимым.

