Психолог назвала три причины потери у молодых людей интереса к сексу

Психолог Куликова: Молодые люди потеряли интерес к сексу из-за 3-х причин

Исследования показывают, что молодые люди значительно меньше заинтересованы в сексе, чем более старшее поколение. Клинический психолог, методист Лаборатории телепсихологии Пироговского университета Елизавета Куликова назвала три причины этому явлению в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, зумеры не видят ничего плохого в отсутствии романтических и сексуальных отношений.

«Во-первых, смещение отношения к одиночеству. Какое-то время назад холостяк или особенно холостячка вызывали много вопросов. Сейчас это осознанный выбор, с полной свободой и сохранением ресурса», — рассказала специалист.

Второй момент — молодые люди видят много преимуществ в концепции «жить для себя»: отсутствие обязательств, ответственности и заботы о ком-либо, единоличные бюджет, время и реализация своих желаний.

«В-третьих, стоит упомянуть психологический аспект, который касается с одной стороны инфантилизма, с другой стороны высокого уровня тревоги и снижения устойчивости к стресс-факторам. При этом исчезает желание к сексуальным контактам», — продолжила психолог.

Куликова объяснила, что взамен такому трудоемкому и стрессовому процессу, как построение отношений, зумеры выбирают карьерную самореализацию или развитие личных навыков, а также в заботу о себе и своем теле в рамках ЗОЖ.

Ранее клинический психолог и сексолог Лорен Мураторе назвала два самых популярных секс-фетиша.